Lazio, occhi su Belahyane per il centrocampo | Piace anche Tchatchoua per la fascia

La Lazio ha messo gli occhi su due giocatori del Verona, o per gennaio o per giugno. Si tratta di Tchatchoua e Belahyane,

Dopo l’acquisto di Tijjani Noslin la scorsa estate, le attenzioni, in chiave mercato, della Lazio sui migliori giocatori dell’Hellas Verona non sembrano voler diminuire d’intensità. A tal proposito, infatti, il quotidiano La Repubblica riporta dell’interesse del club capitolino per Jackson Tchatchoua, terzino camerunese classe 2001 e Rada Belahyane, centrocampista franco-marocchino classe 2004.

Lazio, Belahyane per Vecino e Tchatcoua per Marusic | Questa l’idea di Fabiani

Detto che sull’ex Charleroi c’è anche l’interesse del Napoli e sull’ex Nizza della Roma, la dirigenza biancoceleste pare aver già avviato i contatti con quelli scaligeri per capire la fattibilità dell’operazione. La Lazio, infatti, la prossima estate saluterà sia Matias Vecino che Adam Marusic e dovrà sostituirli.

Dal punto di vista dell’Hellas il club pare essere entrato nell’ottica di sacrificare il camerunese a stagione in corso in caso di offerta importante, mentre vorrebbe tenere fino al termine della stagione Belahyane, considerato imprescindibile.