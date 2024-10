Lazio, Pedro sorprende: raggiunto il record di Mancini

A inizio stagione, Pedro Rodriguez ha già superato il numero dei gol segnati nello scorso campionato, segnando il suo quarto gol in 8 partite contro il Genoa (l’anno scorso segnò 3 reti in 45 partite).

Lazio, Pedro entra nella storia biancoceleste

In particolare, secondo “Lalaziosiamonoi.it”, il gol contro il Grifone ha un’importanza particolare per l’esterno delle Canarie, poiché gli permette di entrare nella storia dei biancocelesti. Infatti, con il gol contro il Genoa, Pedro non solo ha raggiunto quota 28 gol con l’aquila sul petto, ma è anche entrato nella lista dei marcatori storici della Lazio, agganciando Roberto Mancini, a quota 24 gol e con quattro presenze di differenza (140 per Pedro e 136 per Mancini).