Secondo il Corriere dello Sport, Sarri e Lotito hanno tenuto recentemente colloqui in cui hanno concordato di valutare il loro futuro alla fine dell’anno. Se uno dei due riterrà che le condizioni non sono adatte, si impegneranno a trovare un accordo contrattuale ed economico per evitare uno scontro aperto.

Lazio, a fine stagione Lotito valuterà se continuare o meno con Sarri in panchina

Nonostante alcune incertezze, sembra che entrambi desiderino portare a termine la stagione con successo, puntando a una qualificazione europea, in particolare la Champions League. Tuttavia, le loro relazioni sono influenzate dai risultati della squadra, che sono altalenanti. Il futuro sarà definito con il passare del tempo, alla fine della stagione, quando verranno anche considerati gli aspetti legati al mercato e alle ambizioni della squadra.

Dopo la pausa invernale, saranno disponibili dati più chiari sulla classifica e sulla situazione europea. Sarri dovrà quindi decidere se iniziare trattative di mercato con Lotito e il direttore sportivo Fabiani. Nonostante alcune difficoltà, sembra che entrambi siano motivati a lavorare insieme per il bene della Lazio.