La brutta sconfitta di ieri sera contro il Feyenoord accende in casa Lazio diversi malumori. I biancocelesti hanno mancato l’appuntamento con la bella prestazione che sarebbe servita a sistemare il girono, ora si fa complicata e Sarri lo sa. Anche il patron dei biancocelesti ha smosso le acque infuriandosi al telefono riguardo il mancato acquisto di Gimenez.

Lazio, la sfuriata di Lotito

Durante la partita, i biancocelesti hanno faticato a contenere la forza e qualità del giocatore messicano e questo lo ha notato anche Claudio Lotito. Infatti, Come riporta Il Messaggero, a fine gara il patron biancoceleste furioso al telefono si è sfogato: “Perché in estate non lo abbiamo preso?”. La motivazione sembra essere scontata: Gimenez sarebbe costato almeno il doppio di Valentin Castellanos.