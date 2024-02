Lazio, Provedel rinnova fino al 2028 | I dettagli

Ivan Provedel e la Lazio hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2028. Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo tre incontri a Formello, il cui ultimo è avvenuto ieri, è arrivata la firma del portiere biancoceleste classe ’94.

Adeguamento dello stipendio per Provedel

È stato il miglior portiere dello scorso campionato. Nello spogliatoio e in campo è un leader. La scadenza del suo contratto passa dal 2027 al 2028, ma il cambiamento fondamentale è l’adeguamento dell’ingaggio che supera di poco i due milioni di euro. Si tratta di un grande attestato di fiducia e stima, specie dopo l’errore di domenica contro il Bologna all’Olimpico. Provedel è alla sua seconda stagione nella squadra di Lotito, e in totale ha collezionato 78 presenze, in cui ha subito 79 gol, ottenuto 34 clean sheet e segnato un gol in questa stagione all’Atletico Madrid.