La Lazio continua a muoversi sul mercato, non solo per nuovi rinforzi all’organico di Marco Baroni, anche per sfoltire la lista degli esuberi e fare cassa. I giocatori che sono stati messi in partenza, come Akpa Akpro, Cancellieri, Fares, Basic e Andrè Anderson possono generare, da qui a fine agosto, un tesoretto di 15 milioni utile per il mercato in entrata.

Lazio, cinque esuberi da piazzare per incassare 15 milioni

Tra le situazioni dei giocatori in uscita, ci sarebbe anche quella riguardante Cancellieri. Numerose le squadre sul giocatore: Monza, Parma e Como sarebbero pronte a portarlo via da Roma. Ieri inoltre ci sarebbe stato un incontro tra il club di Claudio Lotito e l’Empoli, che ancora mostra interesse per l’attaccante. Le due parti lavorano sulla formula, in quanto la Lazio vorrebbe un prestito oneroso da un milione, poi altri 9 circa per l’eventuale (o meglio ancora obbligatoria) acquisizione dell’intero cartellino.

L’Empoli inoltre avrebbe anche messo gli occhi su altri esuberi biancocelesti: Basic e Akpa–Akpro. Il primo non è semplice, ci sono diversi ostacoli, è corteggiato da diverse squadre sia in Spagna che Francia,ma i toscani potrebbero avere la meglio perché il giocatore vorrebbe restare in Serie A. Per quanto riguarda l’ivoriano, invece, ha già rifiutato altri club, il suo desiderio e quello di tornare a Monza. Infine Fares, per lui prospettiva Grecia, attualmente corteggiato dal Panserraikos.