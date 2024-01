Lazio-Roma, è il giorno del derby | Obiettivo Coppa Italia

Il derby è arrivato, alle 18.00 sarà Lazio–Roma, in palio la Semifinale di Coppa Italia. Sarri e Mourinho non vogliono cali di tensione, un derby che come sempre vale doppio. I due allenatori hanno scelto i 22 che si sfideranno nella stracittadina, davanti al pubblico delle grandi occasioni sarà grande derby, una partita da non perdere.

COPPA ITALIA: LAZIO – ROMA, FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Kamada; Pedro, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Lo. Pellegrini, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.