Lazio-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Sembrava aver dato una svolta mentale Tudor alla squadra dopo la vittoria in campionato contro la Juve ma poi sono arrivate due sconfitte: prima in Coppa Italia contro i bianconeri e poi nel derby contro la Roma con prestazioni non all’altezza. I biancocelesti non hanno mai pareggiato in Serie A contro la Salernitana con 5 vittorie a favore della Lazio e 4 vittorie per il club granata. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN venerdì 12 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Lazio-Salernitana

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Kamada, Felipe Anderson; Isaksen, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Gomis; Ikwuemesi. All. Colantuono