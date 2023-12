La Lazio è passata ai quarti di Coppa Italia grazie alla vittoria per 1-0 contro il Genoa ma è stata una partita dal sapore agrodolce per Maurizio Sarri. Al 25′, infatti, Gustav Isaksen è stato sostituito dal tecnico toscano per un problema muscolare. In attesa delle prime analisi che avverranno nella giornata odierna, il danese difficilmente recupererà per il match di sabato contro il Verona.

Quali partite può saltare Isaksen

Il problema potrebbe essere più serio del previsto e l’attaccante rischia di dover dare forfait anche per le sfide contro Atletico Madrid e Inter. I biancocelesti, inoltre, devono fare i conti già con le situazioni legate a Luis Alberto e Zaccagni.