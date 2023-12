Vecino non è tra i convocati per la partita con il Genoa. Sarri chiederebbe Ferguson

Matías Vecino ha trovato il gol contro il Celtic, il Torino e anche l’Atalanta. Come riportato da Il Messaggero però non è tra i convocati per la partita della Lazio con il Genoa; la scelta sarebbe stata presa per motivi disciplinari. Comunque, per Maurizio Sarri, Vecino è un giocatore molto importante, e ciò è stato dimostrato anche dal fatto che l’allenatore intervenne quando era pronto il trasferimento dell’uruguayano al Galatasaray.

Sarri | Occhi puntati su Ferguson

Quando Vecino era a un passo dal trasferirsi in Turchia, Sarri si sarebbe rivolto ai giocatore dicendo così: “Vecino, non rompere i cogli***, non vai da nessuna parte”. Da quel momento il centrocampista sembra aver trovato sempre più spazio tra i biancocelesti. Il giocatore della nazionale uruguayana potrebbe diventare una pedina del prossimo mercato, in quanto il tecnico ex Chelsea e Juventus chiederebbe Ferguson già da diverso tempo; anche se oggigiorno è improbabile che il centrocampista scozzese lasci il Bologna.