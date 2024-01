Lazio, Sarri spera di recuperare pedine fondamentali in vista del derby: il punto

Sembra aver cominciato a carburare la Lazio in campionato grazie a tre vittorie di fila e ora si trova in piena zona Europa. Mercoledì alle 18, però, c’è una partita che non può essere considerata uguale alle altre. Sarri lo sa bene tanto è che si è detto più interessato al tipo di partita che alla competizione in cui si disputa. Per provare a vincere il tecnico toscano ha assolutamente bisogno di recuperare qualcuno.

Da Zaccagni a Luis Alberto, chi recupera?

Come già accennato da Sarri dopo la sfida di Udine, oggi Immobile e Luis Alberto svolgeranno degli esami per capire se saranno a disposizione per il derby. Come ha detto anche l’allenatore ex Chelsea, è più facile che recuperi Luis Alberto rispetto a Immobile mentre restano in dubbio Isaksen e Zaccagni che però potrebbero farcela ad essere quantomeno convocabili per la Roma.