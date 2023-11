Nel post-partita tra Lazio e Feyenoord, il difensore della squadra olandese Quilindschy Hartman, ha lanciato delle accuse al club biancoceleste per comportamenti inappropriati durante la sfida.

Hartman sulla Lazio

Queste le sue parole: “La Lazio ci ha irritati, è passata davanti lo spogliatoio bussando alla porta. Non ho rivisto il gol ma non possiamo perdere palla così, penso che contro di loro possiamo vincere 9 volte su 10. Loro sono solidi in fase difensiva ma non trovo che siano una squadra speciale. Penso che noi siamo più forti, ma anche in Italia sono famosi per difendere l’1-0″.