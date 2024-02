Lazio, si prosegue con i rinnovi: dopo Provedel sarà il turno di Zaccagni

Fabiani sta lavorando sul piano rinnovi ma Zaccagni rischia di diventare un separato in casa

Claudio Lotito ha generato tanti malumori all’interno dello spogliatoio e i risultati ne risentono. La troppa calma nel gestire le situazioni contrattuali non sono piaciute ai giocatori e ora sta al patron biancoceleste riportare il sereno a Formello. Nei giorni scorsi si era trovato l’accordo per il prolungamento del contratto di Ivan Provedel fino al 2028 e ci sarà un altro incontro nelle prossime due settimane per mettere tutto nero su bianco.

Lotito vuole il rinnovo di Zaccagni

Entro marzo verranno avviati i contatti per discutere del contratto di Mattia Zaccagni. L’ex Verona è in scadenza nel 2025 e la dirigenza della Lazio vuole evitare un Felipe Anderson bis e preferirebbe trovare l’accordo entro il termine della stagione.