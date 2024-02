Lazio, oltre 52 mila biglietti venduti per il Bayern, ma prima c’è il Cagliari

Mercoledì all’Olimpico arriva il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di Champions. Sarà una festa, per la Lazio e per i suoi tifosi, che riempiranno lo stadio per un grande evento. L’ultima volta agli ottavi, nel 2021, lo stadio era chiuso per le misure anti Covid. La società ha venduto già oltre 52 mila biglietti, più quasi 3 mila per il settore ospiti. La Lazio tenterà l’impresa, ma prima dovrà risollevarsi a Cagliari. L’ultima spiaggia per non sprofondare in campionato.

Lazio, Cagliari spartiacque per il futuro: Sarri si gioca tutto

Come detto e scritto in questa settimana, la situazione in casa Lazio non è delle più serene. Il Presidente Lotito sarebbe indispettito per le ultime prestazioni scialbe, senza mordente, ma ha deciso comunque di proseguire con Sarri in panchina, almeno a Cagliari, dove la Lazio è attesa domani alle 15 per una partita che può risultare decisiva, per l’una e per l’altra squadra; in caso di mancata vittoria, la posizione di Sarri tornerebbe in discussione.