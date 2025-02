La Lazio, per il momento, punta tutto sul campo, sulle grandi sfide e corse da vincere. Per questo la società e Baroni si riuniranno per confrontarsi.

La Lazio è in un momento speciale, procede a gonfie vele la squadra gestita da Baroni. Per il momento si punta tutto sul campo, sulle grandi sfide e corse da vincere, i biancocelesti sono in corsa per tutto. La società e Baroni si riuniranno a breve per confrontarsi e per lanciare l’assalto finale su tre fronti: corsa Champions, quarti di Coppa Italia e gli ottavi d’Europa League.

Lazio, vertice in casa biancoceleste

A breve incontro che in settimana vedrà protagonisti il ds Fabiani e il tecnico biancoceleste. Alla base del vertice, un patto di massima stabilità, ma che servirà anche per fare il punto dopo il mercato, valutare gli infortuni, il rientro di Vecino e l’esclusione di Pellegrini.

Non solo la squadra, in ballo c’è anche il futuro del tecnico. Il legame con Baroni va rafforzato ancora di più e a breve si discuterà anche di futuro ed eventualmente del rinnovo. Questo è in programma tra la primavera, subito dopo o al massimo al termine della stagione in corso. La linea tra società e allenatore è la stessa: riportare la squadra in alto, competitiva e soprattutto in Champions League.