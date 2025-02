L’Atalanta deve vincere con almeno due gol di scarto per proseguire la corsa in Champions League. La formazione di Gasperini ha un obiettivo chiaro contro il Club Brugge questa sera alle 21 nella sfida valida per il ritorno dei playoff. La Dea deve ribaltare l’1-2 dell’andata arrivato nel finale per un rigore completamente inventato a favore dei belgi.

Atalanta-Club Brugge, dove vederla

La gara fra Atalanta e Club Brugge, valida per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, si giocherà martedì 18 febbraio, al Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d’inizio ore 21:00.

Sarà possibile seguire la gara su Sky Sport. La sfida fra Atalanta e Club Brugge sarà visibile sulla tv satellitare: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Il match si potrà seguire anche in streaming. Per poter vedere Atalanta-Club Brugge in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Probabili formazioni

Gasperini spera di recuperare Kolasinac e Lookman, il primo potrebbe partire dal primo minuto, il secondo solo dalla panchina. La formazione titolare dovrebbe ricalcare quella dell’andata ma con Carnesecchi in porta, una sicurezza di questi tempi. In attacco insieme a Retegui ci saranno De Ketelaere e Pasalic, in vantaggio sullo spento Samardzic.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Del Lungo, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Cassa, Samardzic, Brescianini, V. Vlahovic. Allenatore: Gasperini.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. A disposizione: Jackers, Siquet, Sabbe, Romero, Spileers, Vetlesen, Nielsen, Nilsson, Vermant. Allenatore: Hayen.