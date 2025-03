La Lazio finalmente può riabbracciare Taty Castellanos. Marco Baroni ci ha provato in ogni modo a sostituirlo, creando combinazioni nuove in fase offensiva, ma nessuna delle prove è andata a buon fine. La sua punta di riferimento, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese, faceva sentire la sua mancanza.

Lazio, senza Castellanos solo 5 gol in 5 gare

Lo stesso Baroni non nasconde l’importanza del suo rientro: “È la nostra punta e si muove tanto. La sua assenza ci ha penalizzato, ma abbiamo comunque trovato il gol con altri giocatori”. In effetti, nei cinque match senza l’argentino, la Lazio ha segnato solo cinque reti, con ben tre di queste che sono arrivate su calcio da fermo (Pedro su rigore e due di Romagnoli da calcio d’angolo).

La presenza sul campo di Taty è essenziale, soprattutto in questa fase della stagione, dove bisogna accelerare in campionato per un buon piazzamento finale e soprattutto cercare di raggiungere la finale di Europa League al San Memes di Bilbao. Nelle gare senza l’argentino, chi ha preso il suo posto in attacco, invece, non è riuscito a incidere: Noslin, Dia e Tchaouna sono rimasti a secco.