L’emergenza infortuni per la Lazio di Marco Baroni è vicina a terminare, anche se non ancora, ma di certo allenterà la propria morsa sulla rosa biancoceleste nel corso dei prossimi giorni. Baroni può tirare un sospiro di sollievo, in vista del Napoli ha recuperato due giocatori.

Lazio, Vecino e Patric vicini al rientro

Baroni ritrova Patric e Vecino, in tempo per una seconda parte di stagione che può essere cruciale per i biancocelesti. I due calciatori hanno dato segnali positivi negli ultimi giorni, ma la Lazio non sembra intenzionata ad affrettarne il ritorno in campo, per paura di una ricaduta.

Se nel corso di questa settimana sia Patric che Vecino daranno conferma di un ritrovato smalto fisico, entrambi i calciatori potrebbero rientrare tra i convocati di Lazio-Napoli. Da valutare ci sono anche le condizioni di Dia, l’attaccante ha riportato un contusione alla caviglia. Possibile recupero entro sabato, in caso di forfait pronti al suo posto uno tra Pedro e Dele-Bashiru.