Verso Lazio – Napoli, Dia a rischio l Le alternative di Baroni

Fiato sospeso a Formello per Dia. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante della Lazio potrebbe saltare il match contro il Napoli a causa della distorsione alla caviglia subita contro il Monza.

Lazio, le opzioni di Baroni

In attesa dell’esame medico, il mister pensa alle possibili soluzione da adottare. Il primo nome della lista è ovviamente quello di Pedro. Però, non va scartata l’ipotesi Dele – Bashiru. Il nigeriano – reduce dall’ottima prestazione contro il Monza – potrebbe scendere in campo come mezz’ala insieme a Guendouzi. In quel caso Baroni cambierebbe modulo scegliendo un 4-3-3.

In entrambi i casi, la Lazio continua a preparare il big match. I biancocelesti voglio replicare le precedenti vittorie in campionato e in Coppa Italia.