Lazio: sospiro di sollievo per Milinkovic, preoccupa Lulic

La Lazio può dormire sonni tranquilli. Il talento serbo ha mentre la situazione del capitano è decisamente più ingarbugliata

Il lento countdown verso la ripresa del campionato prosegue in casa biancoceleste. Simone Inzaghi sta lavorando per ritrovare la brillantezza persa nel lungo periodo di stop forzato. Per farlo ha bisogno dei suoi elementi migliori, che dovranno dare la spinta decisiva per contendere lo scudetto alla Juventus.

Il punto su Milinkovic-Savic

Il serbo si era fermato in allenamento qualche giorno fa lasciando presagire il peggio. Gli accertamenti in Paideia sono poi stati annullati. Si tratta infatti di una semplice contusione al ginocchio destro. Qualche giorno di riposo dovrebbe bastare al numero 21 laziale per rimettersi in sesto e farsi trovare al primo decisivo appuntamento contro l’Atalanta in programma mercoledì 24 giungo alle ore 21:45. Naturalmente non ci saranno forzature, anche perché il tempo a disposizione non manca ed è meglio evitare ricadute deleterie. Un bel sospiro di sollievo per tutto l’ambiente, che si era subito allarmato dopo lo stop.

Il punto su Lulic e gli altri infortunati

Capitan Lulic è finalmente tornato in Italia. Si sottoporrà ai vari test previsti dal protocollo anti-covid e poi inizierà il suo programma di recupero personalizzato. L’auspicio è di poter contare su di lui per lo sprint finale di campionato, quelle decisive per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Per quanto concerne gli altri acciaccati, Lucas Leiva sta lavorando a parte dopo l’intervento al ginocchio effettuato durante la “sosta”. Adekanye si è sottoposto a degli accertamenti strumentali in seguito ad un problema di carattere muscolare, mentre Vavro continua ad allenarsi singolarmente.

Reintegrato a tutti gli effetti Strakosha che si è esercitato agli ordini del preparatore dei portieri Grigioni. I problemi delle passate settimane (anche le infondate voci della positività al coronavirus) sono ormai alle spalle. Thomas è pronto a riprendere il suo posto tra i pali.