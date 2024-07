Lazio su Nuno Tavares dell’Arsenal: i biancocelesti studiano la fattibilità dell’operazione

La Lazio punta a rinforzarsi per la prossima stagione per cercare di consegnare a Baroni una rosa all’altezza. Dopo Tchaouna e Noslin, è in dirittura d’arrivo l’affare Dele-Bashiru sul quale si aspetta solamente visite mediche e firma. Ma i biancocelesti non pensano solo all’attacco o alla trequarti, puntano anche a un nome per la fascia ovvero quello di Nuno Tavares di proprietà dell’Arsenal.

Lazio, Nuno Tavares punta alla rinascita dopo tanti prestiti

Nuno Tavares è un terzino che non ha trovato tanto spazio con i gunners, tant’è che è stato mandato più volte in prestito prima al Marsiglia dove ha fornito buone prestazioni, successivamente l’anno dopo tornato a Londra non ha convinto ed è stato prestato al Nottingham Forrest. Prestazioni non autorevoli e la condizione fisica non ottimale nell’ultimo periodo non hanno aiutato, ma alla Lazio potrebbe trovare una nuova rinascita. Il portoghese è giovane 24 anni ed ha ancora un grande potenziale, proprio per questo l’Arsenal è pronto ad ascoltare offerte anche se i biancocelesti vorrebbero prenderlo con possibilità che rimanga. Secondo Lalaziosiamonoi.it nella prossima settimana le parti si vedranno per parlarne.