Nicolò Rovella è diventato un perno importante nella Lazio guidata da mister Baroni. Il classe 2001 ha trovato spazio e fiducia in questa stagione, in questo modo ha potuto dimostrare al meglio le sue qualità tecniche. La sua forma fisica lo ha portato a dare grandi risultati soprattutto nell’ultimo match di Serie A.

Lazio, grinta da mastino della mediana

Nicolò Rovella è sempre più importante per lo scacchiere di mister Baroni. Il centrocampista biancoceleste ha fatto registrare un dato clamoroso contro il Cagliari, ovvero il 100% dei passaggi riusciti (78 su 78). In quella che è stata la sua ventesima gara da titolare il classe 2001 ha segnato numeri di un record raggiunto da pochi. Numeri strabilianti quelli del giocatore arrivato in capitale in prestito dalla Juventus che dimostra grinta, qualità e soprattutto precisione.

Davvero in pochi come lui nelle ultime stagioni. Stando ai dati, soltanto altri quattro giocatori ci sono riusciti fio ad oggi: Izzo (Monza) in questa stagione proprio contro la Lazio (76 su 76): Asllani (Inter) in Inter-Genoa del 2023-2024 (77 su 77); Demiral (Juventus) in Juventus-Cagliari del 2020-2021 (85 su 85) e Calhanoglu (Inter) in Inter-Cagliari del 2023-2024 (87 su 87).