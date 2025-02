Per Marusic chiusura di carriera in capitale

Il mercato invernale è appena chiuso e alla Lazio pensano al futuro occupandosi subito dei rinnovi. La società biancoceleste pensa a blindare quelli che in rosa ci sono già e hanno voglia di restare in capitale.

Lazio, tempo di rinnovi: Marusic e Mandas verso la firma

I biancocelesti sono pronti a metterci la firma per Marusic e Mandas, i cui prolungamenti dovrebbero essere annunciati a stretto giro. Annuncio atteso nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Marusic ci sono maggiori dettagli: insieme fino al 2027. Il terzino montenegrino e il club biancoceleste hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto, con un’opzione di un ulteriore anno (2028) che la società potrà decidere di far scattare o meno.

Ad annunciare l’operazione era stato già il ds Fabiani durante la conferenza stampa di fine mercato invernale. Il dirigente biancoceleste ha dichiarato: “Marusic e Mandas sono meritevoli di attenzioni e di adeguamento da una parte e di rinnovo dall’altra, detto che Marusic si rinnova il contratto automaticamente di un anno”.