L’attaccante prova la caviglia con un provino in allenamento per giocare sabato la sfida contro i primi in classifica: tutti i dettagli

Il giorno del test, quello decisivo, per Dia. L’attaccante della Lazio in campo con i compagni, l’allenamento è in programma alle 11, gli occhi e le speranze saranno tutti puntati sul senegalese. Contro il Monza si è fermato per una distorsione alla caviglia destra, nulla di grave, non sono stati necessari i controlli strumentali.

Lazio, le condizioni di Dia ancora in bilico

Soltanto oggi si potrà avere un quadro più chiaro e completo sulle sue condizioni, ma soprattutto sulle chance per essere disponibile sabato nella sfida dell’Olimpico contro il Napoli. Intanto Baroni sta già studiando le alternative da giorni. Per sostituire l’attaccante nel ruolo di trequartista centrale, si profila un ballottaggio fra Pedro e Dele-Bashiru che potrebbe anche estendersi a una staffetta tra lo spagnolo e il nigeriano.

Non solo Dia, mancavano anche Marusic e Tavares, terzini titolari con il Monza e pronosticati dall’inizio contro il Napoli: qui si tratta però di semplice gestione, salvo sorprese si riaggregheranno oggi all’intero gruppo.