Lazio, test per Basic: le condizioni del centrocampista in vista del Sassuolo

Tra i giocatori più affidabili del centrocampo della Lazio, Maurizio Sarri può contare su Toma Basic. In realtà, l’ultimo test non è andato come sperato da giocatore, tecnico e staff medico. Il centrocampista croato, nonostante gli sforzi per rispondere alla richiesta di Maurizio Sarri, non è riuscito a rientrare fra i convocati per la partita contro l’Atalanta all’Olimpico.

Lazio, Basic contro il Sassuolo nella prossima di campionato

Il centrocampista aveva duramente tentato di recuperare in tempo per scendere in campo nell’andata della semifinale di Coppa Italia, ma la sua condizione fisica non gli ha permesso di farlo. Così il giocatore ha dovuto dare forfait in quanto ha sentito ancora dei fastidi ai tendini dell’adduttore, rendendo troppo elevato il rischio di peggiorare la sua condizione. Per evitare una ricaduta, magari più devastante, è stato meglio rimandare. Toma Basic continuerà con il suo protocollo riabilitativo insieme allo staff medico di Formello, con l’obiettivo di essere a disposizione per la prossima partita di campionato, ovvero quella imminente in programma lunedì prossimo contro il Sassuolo all’Olimpico. La sfida contro gli emiliani si giocherà alle 20:45.