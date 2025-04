Archiviata la partita contro la Roma che rallenta la corsa Champions della Lazio, i biancocelesti hanno spostato l’attenzione a giovedì sera, quando saranno di nuovo in campo nella difficile e insidiosa sfida casalinga con il Bodo, con l’obiettivo di rimontare quei due gol che al momento la condannerebbero in Europa League.

Lazio, testa alla gara europea, le idee di Baroni

Baroni per il match contro la squadra di Knutsen, vuole affidarsi alle sue armi migliori e tra queste c’è anche la carta Isaksen che all’andata ha mostrato il meglio di se, inoltre , stando alle statistiche, il danese incide moltissimo nelle notti europee basti guardare i numeri ossia: 7 gol e servito 4 assist.

Per la gara di giovedì la squadra di Baroni deve rimontare i 2 gol in Norvegia subiti ma deve fare attenzione ad un altro avversario in più ossia i diffidati. Nella lista ci sono ben quattro calciatori, ma ad eccezione di Patric che ha concluso per infortunio la sua stagione, Romagnoli Zaccagni e Vecino devono fare molta attenzione se vogliono giocare il turno successivo della competizione. Baroni potrebbe optare contro la formazione di Knutsen per il 4-2-3-1 al cospetto del collega norvegese che dovrebbe scegliere il 4-3-3.