Buone notizie per Maurizio Sarri e la Lazio. In seguito ad un lungo periodo di recupero, Mattia Zaccagni è finalmente tornato a disposizione. Il centrocampista biancoceleste, che aveva accusato una lesione muscolare al muscolo obliquo dell’addome a gennaio, ha completato il suo percorso di riabilitazione e si è allenato regolarmente con i compagni.

Lazio, Zaccagni torna disponibile

Zaccagni, che era fermo dal giorno prima della sfida con il Genoa, ha smaltito il problema fisico e si prepara ora a rientrare nella lista dei convocati per la trasferta contro il Cagliari. Probabilmente non partirà da titolare, ma potrebbe entrare a sfida in corso anche per ricominciare a mettere minuti nelle gambe. Il tecnico potrebbe anche decidere di non impiegarlo in Sardegna, ma farlo rientrare nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, una gara più importante.

Per la Lazio in trasferta a Cagliari, Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, Pedro e probabilmente Gila. In difesa, Marusic, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini sono i titolari probabili. A centrocampo, Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor sono i prescelti, mentre in attacco, Isaksen, Maldini e Noslin comporranno il tridente offensivo. Nuno Tavares e Rovella sono opzioni per Sarri in caso di necessità.