Lazio, Tudor stravolge tutto: iniziano i primi colloqui

Dopo le dimissioni di Sarri, la Lazio ha iniziato un nuovo ciclo con Igor Tudor come nuova guida tecnica. Il croato ha già iniziato ad armeggiare con il gruppo, dando vita alle prime prove tattiche, con un 3-4-2-1 come standard, ma prestando attenzione anche all’ipotetico 4-2-3-1 per non stravolgere completamente la squadra.

Lazio, la nuova tecnica di Tudor

In questo nuovo contesto, come riporta il Corriere dello Sport, Tudor ha deciso anche di prendere in considerazione una nuova tecnica di approccio con i giocatori: più dialogo, ma nessuna gerarchia. Per essere titolare, bisogna guadagnarsi il posto. Lo stile di gioco diventerà più fisico e aggressivo. Il nuovo allenatore biancoceleste ha già avviato i primi colloqui, uno dei quali con Luis Alberto, che nonostante il suo peso non partirà avvantaggiato. D’ora in poi nessun giocatore sarà favorito dal nome sulla maglia.