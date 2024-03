Lazio, colloquio Tudor-Luis Alberto: presente e futuro dello spagnolo

Ieri a Formello in casa Lazio c’è stato un primo colloquio conoscitivo tra Igor Tudor e Luis Alberto. Il tecnico croato ha parlato con il fantasista spagnolo per introdurgli il nuovo modulo. L’idea è di giocare con il doppio trequartista, e proprio in quella posizione il 10 dovrà guadagnarsi il suo spazio. Tudor non ha gerarchie di partenza: gioca chi merita. Nell’intervista di presentazione ha spiegato che vuole vedere tutti i giocatori fare entrambe le fasi. Anche i trequartisti dovranno quindi occuparsi del pressing e di andare a prendere il play avversario a uomo.

Il futuro di Luis Alberto

Inevitabilmente il minutaggio e le prestazioni di Luis Alberto andranno a influire sul suo futuro. Lo spagnolo insieme a Immobile ha lo stipendio più elevato nella rosa della Lazio, e Lotito ha intenzione di abbassare il monte ingaggi nella prossima stagione. L’obiettivo di Tudor è migliorare i risultati della squadra anche risaltando le qualità dei singoli giocatori, a giugno poi verranno fatte le considerazioni su acquisti ed eventuali cessioni.