Il nuovo allenatore biancoceleste prova a dare una svolta, anche nel modulo: linea a tre e due trequartisti. Tudor si presenterà con una Lazio tutta “nuova” nella prossima sfida di campionato, quella contro la Juventus dopo la sosta Nazionali.

Lazio, doppia seduta di allenamento e nuovo modulo

Igor Tudor cambia tutto. L’allenatore ha subito provato il nuovo modulo, il 3-4-2-1, condizionato anche dai tanti assenti. L’allenatore della Lazio ha schierato Romagnoli al centro con Gila e Casale ai suoi lati. Lazzari a destra e Pedro sulla fascia opposta, con in mezzo Cataldi al fianco di Kamada. Proprio con quest’ultimo il mister ha avuto un colloquio pre-seduta. Davanti Immobile ad alternarsi con Castellanos, con Felipe Anderson e Luis Alberto alle loro spalle di volta in volta.

I biancocelesti si sono incontrati per una doppia seduta di allenamento, così come ha spiegato la società sul sito ufficiale con un comunicato.

Per i biancocelesti doppia seduta in archivio per la Lazio agli ordini del neo allenatore Igor Tudor. L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tecnico e da alcune esercitazioni di natura atletica. Nel pomeriggio invece, dopo un iniziale riscaldamento, la squadra ha svolto ampie fasi tattiche prima di una partitella a campo ridotto che ha concluso la seduta. Nella giornata di domani continuerà la marcia di avvicinamento della Lazio al prossimo impegno di campionato in casa contro la Juventus.