Lazio, Valeri va al Frosinone fino a giugno | Lotito poi è pronto a prenderlo

Gianluca Di Marzio riporta che Emanuele Valeri, esterno difensivo mancino della Cremonese, è in partenza per Frosinone. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico della sua attuale squadra, che milita in Serie B, e passerà alla corte di Di Francesco prima della chiusura del mercato.

Valeri in estate sarà della Lazio

Tutto fa pensare però che la sua avventura in Ciociaria duri soltanto 6 mesi, con la Lazio che è pronta a prenderlo nel mercato estivo. Il giocatore nato a Roma nel 1998 firmerà il contratto con i biancocelesti a luglio. Valeri ha già disputato una stagione in Serie A con la maglia della Cremo nel 2022-2023, collezionando 37 presenze, condite da 2 gol e 3 assist.