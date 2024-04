Lazio, Zaccagni: il rinnovo è alle porte | Annuncio a breve

Zaccagni, pronto il rinnovo fino al 2029

Nuovo annuncio importante in arrivo in casa Lazio, dopo gli addii di Luis Alberto e Felipe Anderson, quest’ultimo già accasato al Palmeiras. Difatti secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Zaccagni sarebbe in procinto di prolungare il proprio contratto con la società biancoceleste, prima in scadenza al 2025, sino al 2029. Lotito sarebbe pronto a migliorare la condizione economica contrattuale del calciatore portando l’ingaggio a 2,8 milioni di euro, con una serie di bonus che sposterebbero la cifra sui 3,3/3,4 milioni. La Lazio è in attesa di una risposta da parte dell’entourage dell’attaccante, che sembrerebbe soddisfatto della proposta contrattuale e vorrebbe procedere con la chiusura della trattativa.