Le pagelle di Inter-Juventus | I migliori e i peggiori

I migliori e i peggiori di Inter-Juventus, un derby d’Italia che ha lasciato il segno

LE PAGELLE DELL’INTER

Sommer 5,5 – Mette una pezza su qualche conclusione, ma sul 2-2 è tutt’altro che perfetto.

Bisseck 5 – Scelta inspiegabile sull’1-1: si sposta invece di rinviare.

Akanji 6 – Il migliore del reparto difensivo nerazzurro.

Bastoni 5,5 – Si fa ammonire e rischia tantissimo sul contatto con Kalulu. Tolto a metà partita.

Luis Henrique 5,5 – Provoca l’autogol di Cambiaso, ma sull’1-1 si addormenta e si fa anticipare.

Barella 5,5 – Il rientro non è dei migliori: impreciso, nervoso e si fa ammonire prima di uscire.

Zielinski 7 – Il suo gol è di quelli che possono decidere un campionato. E lo segna il migliore dell’ultimo periodo.

Sucic 6 – Regge il duello con Locatelli e Miretti, sostituito a metà ripresa.

Dimarco 6,5 – Ennesimo assist di una stagione da incorniciare.

Thuram 5,5 – Non punge e, anzi, si fa annullare dai difensori bianconeri.

Lautaro 5,5 – Come il compagno di reparto, soffre la fisicità dei difensori di Spalletti e non è mai decisivo.

Carlos Augusto 6 – Entra al posto di Bastoni e regge bene dietro.

Calhanoglu 6 – Rientro fondamentale, anche se non brilla e si fa ammonire.

Esposito 7 – Un gol fondamentale, che lo lancia sempre di più verso la titolarità di questa squadra.

Diouf 6 – Entra per dare freschezza alla squadra.

Bonny sv – In campo per sbilanciare ulteriormente la partita, ma non ha modo di incidere.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Di Gregorio 5,5 – Colpe troppo evidenti sull’1-0. Rimedia dopo, ma l’errore è clamoroso.

Kalulu 6 – Al netto della prima ammonizione, la seconda non c’è: espulso ingiustamente.

Bremer 6,5 – Sempre preciso e puntuale nell’anticipare gli attaccanti dell’Inter.

Kelly 6,5 – Insieme a Bremer imbriglia l’attacco nerazzurro nonostante l’inferiorità numerica.

Cambiaso 6,5 – Croce e delizia bianconera: fa autogol, poi rimedia. Pericoloso anche a inizio secondo tempo.

Locatelli 7 – È il simbolo di una Juve che non molla mai: e poco importa se il gol non è decisivo.

Miretti 6 – Torna in mediana per sostituire Thuram e gioca una buona partita, senza strafare o commettere errori.

Conceiçao 5,5 – Non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo, sacrificato nella ripresa dopo il rosso a Kalulu.

McKennie 6,5 – Suo l’assist dell’1-1, anche se poi sbaglia da pochi passi.

Yildiz 6 – Meno pericoloso del solito, ma l’inferiorità numerica condiziona pure lui.

David 6 – Il meno incisivo dell’attacco bianconero, ma si sacrifica come tutti i suoi compagni.

Holm 6 – Dentro per dare equilibrio dopo il rosso a Kalulu.

Cabal 6 – Il suo ingresso sistema ulteriormente dal punto di vista tattico la Juve.

Boga 6 – Prende il posto di Yildiz per sfruttare la sua velocità, anche in fase difensiva.

Koopmeiners 6 – Entra bene e salva sulla linea il possibile 4-2, dando una speranza ai suoi.

Openda 6 – Non ha modo di incidere particolarmente, complice anche lo scenario nel quale viene inserito.

