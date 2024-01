Ecco come comportarsi per non sbagliare formazione a causa delle gare rinviate

Il compito dei fantallenatori diventa sempre più complesso. Stavolta ci si mette di mezzo anche la Supercoppa Italiana d’Arabia che costringe ben quattro partite ad essere rinviate nel corso del mese di febbraio (anche in date diverse oltretutto!). Ciò comporterà per questa settimana che i calciatori di 8 squadre su 20 non saranno disponibili, o meglio che potremo conoscere il loro rendimento in queste sfide soltanto tra una trentina di giorni!. Scelte complicate quindi per le vostre formazioni; per le gare rinviate il nostro consiglio, qualora decidiate di assegnare il 6 politico a tutti i giocatori interessati, è di privilegiare portieri e difensori, mentre se decidete di aspettare, inserite i presunti titolari e… incrociate le dita!

La prima gara della seconda di ritorno, oggi alle 18.00, segnerà il passaggio di consegne tra Mourinho e De Rossi sulla panchina della Roma. Per l’ex capitano giallorosso l’approccio non dovrebbe essere molto duro visto lo stato d’emergenza dell’Hellas che per motivi economici sta smontando la squadra pezzo dopo pezzo. Ovvio quindi puntare molto sui vari Dybala, Lukaku e El Shaarawy, che sarà titolare, senza trascurare Pellegrini, Spinazzola e Paredes. In porta Rui Patricio potrebbe trascorrere un pomeriggio di relativa tranquillità. Baroni affiderà le sue poche speranze a Folorunsho, Saponara e Djuric. Dalla panchina un occhio di riguardo per Henry che finora ha spesso fatto bene da subentrato.

Alle 20,45 il Milan farà visita all’Udinese che all’andata sbancò San Siro. Tra i rossoneri ci si aspetta il ritorno al gol di Leao; opportunità importanti anche per i soliti Pulisic e Giroud ai quali aggiungiamo stavolta Loftus-Cheek. Per i bianconeri del Friuli invece daremmo fiducia a Lovric, Pereyra e Lucca. Jolly: Thauvin.

Domenica si andrà a tavola con Frosinone-Cagliari, gara delle 12,30. I ciociari vengono da cinque sconfitte e sono stati risucchiati in piena zona retrocessione per cui dovranno cercare i tre punti con ogni forza: Soulè, Harroui e Cheddira saranno le armi di Di Francesco mentre Ranieri, che all’andata vinse in clamorosa rimonta per quattro a tre, lancerà i suoi Pavoletti, Petagna e Viola per mantenersi in linea di galleggiamento. Occhio anche a Dossena e Zortea.

Pure l’Empoli ha cambiato allenatore; per Nicola il difficile ostacolo Monza. Con Cancellieri squalificato e Caputo infortunato le speranze offensive dei toscani saranno affidate a Cambiaghi e Shpendi. In caldo Kovalenko dalla panchina e Zurkowski. Per i brianzoli sempre in auge Colpani (ultimamente un po’ sottotono), con Mota e Pessina. Partita buona anche per ottenere qualche bonus dai portieri, più Sorrentino che Caprile.

Alle 18,00 sarà la volta di Salernitana-Genoa, l’ennesima ultima chiamata per gli uomini di Inzaghi. In attesa dei rinforzi l’ex tecnico del Milan dovrà cercare bonus in Candreva, Simy e Bradaric, mentre per Palladino sono caldi i nomi di Gudmundsson, Retegui e Malinovskyi.

Chiude il week-end la Juventus che alle 20,45 farà visita al Lecce per strappare momentaneamente il primato all’Inter. Il ritrovato Vlahovic, l’emergente Yildiz ed il metronomo Rabiot sono gli imprescindibili tra i bianconeri. Aggiungiamo Chiesa e Bremer oltre al solito Szczesny. Per i giallorossi spazio a Krstovic, Oudin e Kaba. Piccoli dalla panchina resta un’opzione valida