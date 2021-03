Le scuse di Pioli, l’allenatore a Solskjaer: “Non si ripeterà più”

Le scuse di Pioli, il messaggio a Solskjaer

Ieri, durante il match di Europa League tra Milan-Manchester United, Pioli ha avuto una discussione con Solskjaer alla fine della partita. Il momento ha stupito un po’ tutto l’ambiente, non sono atteggiamenti da Stefano Pioli quelli visti, ma evidentemente la tensione era troppa. Oggi è arrivato un messaggio di scuse per l’allenatore dello United.

Le scuse di Pioli, il messaggio affidato all’Ansa

Dispiaciuto dell’accaduto, l’allenatore rossonero ha affidato all’Ansa le sue scuse: “Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. All’allenatore del Manchester ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente“. Il tecnico del Milan ci tiene a precisare che le sue parole non erano per Solskjaer, ma per il suo assistenze, per gli atteggiamenti avuti, ovvero di aver trattenuto a lungo il pallone quando questo finiva in fallo laterale. In partite così importanti, dove la tensione è alle stelle, è facile lasciarsi andare troppo facilmente, soprattutto nel momento in cui si perde tempo prezioso in campo.

Le espressioni inaspettate del tecnico hanno subito fatto il giro del web, un Pioli mai visto quello di ieri sera, i social subito approfittano di questi momenti particolari per dare via ai simpaticissimi memes, dei quali Pioli è stato protagonista tutto il giorno.