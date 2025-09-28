Le ultime sulle formazioni di Pisa-Fiorentina

Gilardino vs Pioli, sfida nella sfida in Pisa–Fiorentina. I nerazzurri cercano la vittoria, in attacco confermato Nzola. La viola di Pioli deve riscattarsi, il tecnico già sotto accusa a caccia della vittoria scacciacrisi.
Pisa – Fiorentina, le formazioni
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli