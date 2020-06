Allianz Powervolley Milano si assicura Leandro Mosca

Le coordinate sono quelle di Mosca, ma la città è quella di Milano. Con un’anteprima lanciata sui propri canali social con la pubblicazione di coordinate geografiche, seguita poi dal video di annuncio, l’Allianz Powervolley comunica di aver perfezionato l’arrivo in maglia meneghina di Leandro Mosca, giovane talento classe 2000.

Completa così il reparto dei centrali la squadra di coach Piazza che, oltre ai confermatissimi Piano e Kozamernik, potrà contare anche sul nuovo arrivato, pronto a vivere la sua prima esperienza in Superlega. Leandro Mosca, nato a Recanati il 05/09/2000, è un atleta dalle indubbie qualità fisiche: 209 cm di altezza a soli 19 anni sono il suo biglietto da visita per la nuova stagione con l’Allianz Powervolley. Eppure la pallavolo non è il primo sport praticato da Leandro che, fino a 14 anni, gioca a calcio nel ruolo di attaccante. La svolta arriva a 15 anni quando inizia a giocare nella squadra di pallavolo di Osimo, prima del salto nel Club Italia con cui disputa tre stagioni (dal 2016 al 2019), che gli permettono di entrare nel giro delle nazionali giovanili. Lo scorso campionato è invece protagonista con la maglia della Peimar Calci in Serie A2 con cui mette a segno 158 punti con 49 muri, dato che lo rendono il migliore nel fondamentale della categoria.

Le parole di Leandro Mosca

«Sono felicissimo di far parte del progetto della Powervolley Milano – sono le prime parole del nuovo numero 12 in maglia meneghina –; non mi preoccupa non avere la certezza del posto da titolare, perché sono sicuro che questa squadra possa farmi crescere e maturare in prospettiva. Potrò imparare molto da due compagni di reparto con esperienza internazionale come Piano e Kozamernik e soprattutto da un allenatore come Piazza. C’è tutto quello che mi serve per poter dimostrare le mie potenzialità».

LA SCHEDA DI LEANDRO MOSCA

Nato a: Recanati Il: 05/09/2000 Ruolo: Centrale Altezza: 209 cm

CARRIERA

2020/21: Allianz Powervolley Milano (Superlega)

2019/20: Peimar Calci (Serie A2)

2018/19: Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma (Serie A2)

2017/18: Club Italia Crai Roma (Serie A2)

2016/17: Club Italia Crai Roma (Serie A2)

2015/16: Pallavolo Osimo (B2)