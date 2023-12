Intervenuto al canale Youtube della Lega Serie A, Rafael Leao è tornato a parlare del Milan: “Milano è una bella città, per il clima e per il cibo. Puoi fare la spesa come a casa. Impari molte cose vivendo all’estero, se rimani nella tua zona di comfort non cresci. Non mi sento più un bambino, penso di essere diventato un uomo”.

Leao: “Non c’è meglio giocare in casa”

Sulla squadra: “Sono un buon amico dei miei compagni. Usciamo insieme, l’atmosfera nello spogliatoio è bellissima. Ci divertiamo assieme, penso che siamo un gruppo molto unito”.

Su San Siro: “Non c’è niente di meglio che giocare in casa, soprattutto in un posto come San Siro. È difficile esprimerlo a parole, non credo che la sensazione che provo possa essere descritta con una sola parola”.

Sui tifosi: “I tifosi sono fantastici, spero non cambino mai perché ne abbiamo bisogno”.