Lecce-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Il Lecce è pronto a ospitare il Bologna al Via del Mare nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Dopo la rimonta subita in casa contro il Cagliari e la sconfitta di San Siro contro il Milan in Coppa Italia, la squadra di Di Francesco ha bisogno di punti: il tecnico dei salentini si affida quindi al tridente formato da Pierotti, Stulic e Banda (in ballottaggio con Tete Morente) e dovrà fare a meno di Sottil, il quale ha accusato un problema fisico. Italiano, reduce dal debutto in Europa League (sconfitta per 1-0 contro l’Aston Villa in Inghilterra), pensa al turnover: occhio a Ferguson e Holm, i quali potrebbero essere sostituiti da Moro e Holm, mentre in avanti Orsolini, Fabbian e Cambiaghi dovrebbero agire alle spalle di Castro. La partita, in programma domenica 28 settembre alle 18:00, verrà trasmessa su Sky e DAZN; sarà possibile vederla in streaming su Sky Go e NOW.

Lecce-Bologna, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano