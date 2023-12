Lecce-Bologna, vista dai bookmakers | Comparazione quote, consigli, statistiche e analisi

La domenica della 14ª giornata di Serie A si aprirà con il lunch match tra Lecce e Bologna, due squadre con ambizioni diverse in questa stagione. La partita andrà in scena domenica 3 dicembre alle 12:30 allo stadio Via del Mare di Lecce. Attualmente, la formazione salentina occupa il 13° posto in classifica con 15 punti, mentre la squadra di Motta si trova in una posizione importante al 6° posto con 21 punti. Nell’ultimo turno, il Lecce ha pareggiato 2-2 contro l’Hellas Verona, mentre il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Torino, mostrando una forma impressionante che lo ha portato a soli tre punti dalla zona europea​​​​.

Lecce-Bologna, comparazione quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker i rossoblù sono favoriti, il segno 1, ossia una vittoria del Lecce oscilla intorno a 3.05 su snai e 3.10 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.05 mentre una vittoria (segno 2) del Bologna si trova anche a 2.60. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Lecce (1): 3.05 Pareggio (X): 3.05 Bologna (2): 2.50

: Gol Gol : Lecce (1): 3.00 Pareggio (X): 3.05 Bologna (2): 2.57

: Sportbet : Lecce (1): 3.05 Pareggio (X): 3.10 Bologna (2): 2.60

Momento Lecce

Il Lecce, attualmente al 13° posto in classifica con 15 punti, arriva a questo incontro dopo aver pareggiato 2-2 contro l’Hellas Verona, portando a sei il numero di pareggi stagionali​​. Recentemente, hanno mostrato una tendenza al pareggio, con risultati come il 2-2 contro il Milan e sconfitte strette contro Roma e Parma​​.

La squadra di D’Aversa deve fronteggiare le assenze importanti di Baschirotto e Banda. La formazione probabile vedrà Falcone, Gendrey e Pongracic in difesa, con un ballottaggio tra Touba-Blin e Gallo-Dorgu per completare il reparto. A centrocampo, Kaba e Rafia potrebbero affiancare Ramadani, mentre l’attacco sarà guidato da Almqvist, Krstovic e Strefezza​​.

Momento Bologna

Il Bologna si trova in una posizione più rassicurante al 6° posto con 21 punti, grazie anche alla recente vittoria per 2-0 contro il Torino​​. La squadra di Thiago Motta ha mostrato una forma solida, come evidenziato dalle vittorie contro Lazio e Hellas Verona​​.

Per la partita contro il Lecce, il Bologna vedrà il rientro di Lucumí, che potrebbe apportare alcune modifiche nel pacchetto difensivo. La formazione prevederà Posch, Beukema, Lucumí e Calafiori in difesa, con Freuler e Aebischer a centrocampo e Ferguson in un ruolo più avanzato. In attacco, Ndoye e Saelemaekers supporteranno Joshua Zirkzee. Tuttavia, rimarranno indisponibili Orsolini, Karlsson, El Azzouzi, Bonifazi, Corazza e Soumaoro​​.