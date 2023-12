Lecce-Frosinone, le ultimissime sulle formazioni

Frosinone ospite del Lecce al Via del Mare. Giallorossi in campo con il solito 4-3-3. Davanti a Falcone, spazio a Baschirotto e Pongracic, con Gendrey e Gallo sulle corsie laterali. Mediana affidata a Kaba, rientrato, con Ramadani e Oudin. In avanti il tridente composto da Strefezza, Banda e Krstovic. Di Francesco ripropone Kaio Jorge tra i titolari, insieme a Soulé e Ibrahimovic. In mezzo al campo Gelli, Barranechea e Garritano. Quartetto difensivo con Lirola, Okoli, Romagnoli e Oyono. Tra i pali c’è Turati.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco.