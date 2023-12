Lecce-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Lecce e Frosinone scenderanno in campo per strappare altri punti salvezza

Lecce e Frosinone apriranno il sabato di Serie A alle ore 15. Entrambe le squadre arrivano alla partita con un pareggio ottenuto nel turno precedente, e in questo match vorranno entrambe i 3 punti per continuare a mettere in cascina i punti per l’obiettivo salvezza. La squadra di D’Aversa occupa la tredicesima posizione con 17 punti; la squadra di Eusebio Di Francesco invece, occupa la dodicesima posizione con 19 punti. Una sfida interessante, con due squadre che si giocheranno questa partita con una situazione di classifica praticamente uguale.

Dove vederla:

Il match, in programma sabato alle 15 allo Stadio Via Del Mare, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.