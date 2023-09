Lecce-Genoa, le ultimissime dal Via del Mare

D’Aversa chiamato a far fronte alle assenze di Baschirotto, squalificato per l’espulsione rimediata a Monza, e Banda, infortunato. Il tecnico della formazione salentina stupisce e lancia Blin al centro della difesa con Pongracic, confermato Kaba in mezzo al campo con Ramadani e Rafia. In avanti spazio al tridente composto da Almqvist, Krstovic e Strefezza. Va in panchina il neo acquisto Sansone. Gilardino verso il 4-4-2: non partirà titolare Malinovskyi, in attacco il duo composto da Gudmunson e Retegui. A centrocampo ballotta Thorsby–Strootman, con l’olandese che dovrebbe avere la meglio. Assenti Messias e Vogliacco.

Le probabili formazioni: