Assente Almqvist, infortunato, D’Aversa lancia Banda accanto Strefezza e Krstovic. Centrocampo a tre per il Lecce: dentro Kaba, Ramadani e Oudin, panchina per Rafia. Solita difesa a quattro, davanti a Falcone, con Gendrey e Gallo sulle corsie laterali, Baschirotto e Pongracic centrali. Cambio modulo per Pioli, che passa al 4-2-3-1. Confermati Thiaw e Tomori al centro della difesa, supportati da Calabria e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio a Krunic e Reijnders, alle spalle di Chukwueze, Luftus-Cheek e Leao sulla trequarti. In avanti il solo Olivier Giroud.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.