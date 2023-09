Lecce-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Salernitana, ospite del Lecce, ancora a secco di vittorie

Terza giornata di Serie A: al Via del Mare, ospite del Lecce, arriva la Salernitana. Ottimo via per i salentini a quota quattro punti in due gare disputate, rispettivamente contro Lazio (vittoria 1-2) e Fiorentina (pareggio 2-2 al Franchi). Due pareggi per la Salernitana, invece, contro Roma e Udinese. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: