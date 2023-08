Il Lecce rimonta la Fiorentina al Franchi: finisce 2-2

Pari emozionante tra Fiorentina e Lecce

Finisce 2-2 tra Fiorentina e Lecce il match valido per la seconda giornata di Serie A. I viola partono in quinta e trovano subito la rete del vantaggio con l’argentino Nico Gonzalez, che mette in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 3′ minuto. Subito raddoppio Fiorentina che trova la rete con Duncan al 25′. Nella ripresa reazione dei salentini che accorciano le distanze al minuto 49′ con Rafia. I giallorossi, però, non si accontentano e puntano subito al pareggio: trovandolo al minuto 75′ con il neo entrato Krstovic. Ancora una rimonta per il Lecce che, dopo aver ribaltato la Lazio nella prima giornata, ferma la Fiorentina.

Fiorentina-Lecce, risultato e tabellino

2-2

Reti: Gonzalez ‘3 (F), Duncan ’25 (F), Rafia ’49 (L), Krstovic ’75 (L)

FIORENTINA: Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (82′ Mandragora), Duncan (83′ Infantino); Nico Gonzalez, Bonaventura (83′ Kouame); Sottil (B; Beltran (65′ Nzola). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Nzola, Infantino, Mina, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Amatucci, Brekalo, Kokorin, Kouame. All. Vincenzo Italiano

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (46′ Dorgu); Ramadani, Gonzalez (46′ Kaba); Almqvist, Rafia, Banda (90′ Di Francesco); Strefezza (86′ Blin) A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Krstovic, Di Francesco, Venuti, Dorgu, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Kaba. All. Roberto D’Aversa