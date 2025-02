Lecce – Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A: la ventiseiesima giornata si apre con la gara del Via del Mare tra Lecce . Giallorossi reduci dal pareggio esterno sul campo del Monza, che ha permesso, tuttavia, di allungare di un punto sulla zona rossa, ora distante cinque lunghezze. Nessun problema per l’Udinese, che arriva alla gara con un filotto di tre risultati utili consecutivi, comprendenti due vittorie e un pareggio. La gara, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN