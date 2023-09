Lecco-Catanzaro, probabili formazioni e dove vederla

Prima gara per il Lecco

Quarta giornata di Serie B: allo stadio Euganeo di Padova, ospite del Lecco, arriva il Catanzaro. Prima sfida per i lombardi, che hanno ottenuto la possibilità di giocare il campionato dopo una serie di lunghi problemi legati al certificato di partecipazione alla competizione; Catanzaro che, invece, ben avviato, ha ottenuto sette punti nelle prime tre gare, battendo Ternana e Spezia e pareggiando contro la Cremonese. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazione:

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Caporale, Bianconi; Guglielmotti, Giudici, Tenkorang, Degli Innocenti, Lepore; Buso, Novakovich. All. Foschi.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Situm, Sounas, Pontisso, Ghion, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All. Vivarini.