L’Hellas schianta la Fiorentina nel recupero. Viola battuti 1-0

Hellas Verona e Fiorentina si danno battaglia nella sfida domenicale del Bentegodi, valida per la 26ª giornata di Serie A. Per ragioni differenti, entrambe le formazioni sono chiamate a non fallire l’appuntamento odierno. La Viola, guidata da mister Palladino, ha l’opportunità di approfittare dei passi falsi di Lazio e Milan per avvicinarsi alla zona Champions e riscattare le recenti battute d’arresto che ne hanno frenato la corsa. Dall’altro lato, l’Hellas Verona affronta l’incontro con l’imperativo di ottenere un risultato positivo, considerato il delicato momento che sta attraversando. Reduce da due sconfitte consecutive, la formazione scaligera si trova di fronte a un calendario tutt’altro che agevole, con le prossime sfide contro Juventus e Bologna che si preannunciano particolarmente impegnative. Attualmente, i gialloblù mantengono un margine di due punti sulla zona retrocessione, ma la recente vittoria del Parma contro il Bologna ha reso ancor più incerto lo scenario nella lotta per la salvezza. In questo contesto, la gara odierna assume un’importanza capitale per il Verona, chiamato a una prova di carattere per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica.

Hellas Verona -Fiorentina, punti salvezza per i gialloblù. La viola stecca l’occasione Champions

Il primo tempo risulta essere tatticamente equilibrato e con poche emozioni. L’unica occasione degna di nota si registra al 4° minuto, quando Moise Kean, ben servito da un preciso cross di Folorunsho, impensierisce Montipò con un insidioso colpo di testa. A seguito di questo episodio, l’Hellas adotta un atteggiamento prudente, difendendosi con ordine e tentando di sfruttare le ripartenze, sebbene senza creare particolari pericoli dalle parti di De Gea. L’unico squillo dei gialloblù giunge con una conclusione dalla distanza di Sarr, che tuttavia non sortisce gli effetti sperati. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa il Verona alza i ritmi e mette in difficoltà la Fiorentina. Al 56′, Livramento crea la prima grande occasione del secondo tempo, infilando la difesa viola e concludendo con un diagonale che sfiora il palo. L’intensità degli scaligeri continua a crescere e al 64′ arriva un’altra azione pericolosa: Coppola recupera un pallone prezioso, Suslov si libera con uno slalom e serve Sarr, il cui tiro viene però respinto da Ranieri. La Fiorentina fatica a gestire il pressing del Verona, ma al 60′ ha un’opportunità su calcio di punizione dal limite dell’area: Zaniolo si incarica della battuta, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Il match resta equilibrato, con il Verona che spinge alla ricerca del gol e la Fiorentina che prova a colpire in ripartenza. Al 95′ arriva il gol gialloblù con il neo entrato Bernede che riceve in area e dopo una finta batte De Gea, mandando in estasi il Bentegodi.

Hellas Verona – Fiorentina, il tabellino

1-0

Reti: 95′ Bernede (V).

Ammoniti: 40′ Duda(V); 51′ Folorunsho (F); 70′ Richardson (F); 88′ Oyegoke(V).

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni(77′ Oyegoke), Niasse, Duda, Tchatchoua; Livramento(71′ Bernede), Suslov; Sarr(77′ Mosquera). A disposizione: Perilli, Magro, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri(72′ P.Mari), Parisi; Mandragora(67′ Richardson), Cataldi; Zaniolo(84′ Caprini), Folorunsho(72′ Ndour), Beltran; Kean(67′ Fagioli). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, P.Mari, Moreno, Richardson, Ndour, Fagioli, Caprini, Harder. Allenatore: Raffaele Palladino.