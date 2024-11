La Juventus pareggia a Lille: il rigore di Vlahovic salva i bianconeri (1-1)

Termina in parità la sfida tra Lille e Juventus alla Decathlon Arena. Padroni di casa avanti con David al 27′. La risposta bianconera nella ripresa con Vlahovic da calcio di rigore.

Lille-Juventus, due gol annullati a Koopmeiners, ma David non perdona

La Juventus non riesce a capitalizzare nella prima frazione di gioco e il Lille ne approfitta andando a rete con l’unica concreta opportunità. Il vantaggio arriva al 27′. Zhegrova vede David in verticale, che brucia la difesa bianconera e non perdona Di Gregorio. La Juventus reagisce e va vicina al pari con Vlahovic, il cui tiro viene salvato da una grande risposta di Chevalier, e dalla doppietta fantasma di Koopmeiners, che segna ben due volte su azione viziata da fuorigioco.

Lille-Juventus, Conceição procura e Vlahovic realizza

Nella ripresa è ancora la Juventus a dover reagire. Al 58′ giunge la svolta favorevole agli ospiti. Calcio di rigore per fallo di André su Conceição. Dal dischetto si presenta Vlahovic, che non sbaglia. Il finale di gara è piatto, con poche occasioni per parte. Unica opportunità per i francesi con Zhegrova fermato dall’estremo difensore bianconero. Termina 1-1. La Juventus sale a 7 punti in classifica, a pari merito proprio con la formazione padrone di casa.

Lille-Juventus, risultato e tabellino

1-1

Reti: 27′ David (L); 59′ rig. Vlahovic (J)

LILLE (4-4-2): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (81′ Bakker); Zhegrova, André (55′ Makau), Bouaddi, Sahraoui (87′ Fernandez Pardo); David, Gomes. All. Genesio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cabal (68′ Savona), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram (68′ McKennie); Conceição, Koopmeiners, Yildiz (81′ Mbangula); Vlahovic (68′ Weah). All. Thiago Motta.